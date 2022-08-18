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57 минут назад

"Позор": На Западе отреагировали на идею запретить въезд в Европу гражданам РФ

Елена Прошина

В западных странах оживленно обсуждаются инициативы о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам, сообщает The Wall Street Journal.

"Позор": На Западе отреагировали на идею запретить въезд в Европу гражданам РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным газеты, набирает обороты соответствующий призыв украинского лидера Владимира Зеленского. Так, власти Эстонии уже воплощают предложение о запрете въезда. Также об этом заявила Финляндия. Но дальше всех пошла Чехия, которая приостановила выдачу виз россиянам и гражданам Белоруссии через несколько дней после начала специальной военной операции России на Украине.

Издание называет это «позором», осуждая данное решение стран Европы, так как страдают, в первую очередь, обычные граждане. ЕС размышляет о том, чтобы обвинить во всех бедах обычных людей. Отмечается, что при этом Евросоюз позволяет российским государственным энергетическим компаниям зарабатывать миллиарды, поставляя топливо в Европу.

Кроме того, «руководство Евросоюза готово пойти на дешевые пиар-акции против президента Путина», чтобы сохранить ограничительные меры против Москвы, при том, что запрет на выдачу виз противоречит западным принципам свободы и толерантности.

Ранее в Европарламенте посчитали слабоумием запрет на въезд для россиян в Эстонию. Данная инициатива Таллина не имеет смысла, так как выданные визы действительны в других странах Шенгенской зоны, а разрешения на въезд от других входящих в нее государств Эстония игнорировать не имеет права.

В мире,Владимир Зеленский,Владимир Путин,Европарламент,ЕС,
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