"Позор": На Западе отреагировали на идею запретить въезд в Европу гражданам РФ

В западных странах оживленно обсуждаются инициативы о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам, сообщает The Wall Street Journal.

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По данным газеты, набирает обороты соответствующий призыв украинского лидера Владимира Зеленского. Так, власти Эстонии уже воплощают предложение о запрете въезда. Также об этом заявила Финляндия. Но дальше всех пошла Чехия, которая приостановила выдачу виз россиянам и гражданам Белоруссии через несколько дней после начала специальной военной операции России на Украине.

Издание называет это «позором», осуждая данное решение стран Европы, так как страдают, в первую очередь, обычные граждане. ЕС размышляет о том, чтобы обвинить во всех бедах обычных людей. Отмечается, что при этом Евросоюз позволяет российским государственным энергетическим компаниям зарабатывать миллиарды, поставляя топливо в Европу.

Кроме того, «руководство Евросоюза готово пойти на дешевые пиар-акции против президента Путина», чтобы сохранить ограничительные меры против Москвы, при том, что запрет на выдачу виз противоречит западным принципам свободы и толерантности.