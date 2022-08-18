"Позор": На Западе отреагировали на идею запретить въезд в Европу гражданам РФ

В западной прессе активно обсуждаются идеи о запрете выдачи шенгенских виз россиянам. Отмечается, что набирает обороты соответствующий призыв президента Украины Владимира Зеленского.

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Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal. Указано, что Эстония уже воплощает предложенные идеи о запрете въезда, Финляндия также заявила об этом.

Но дальше всех пошла Чехия: она приостановила выдачу виз россиянам и белорусам через несколько дней после начала специальной военной операции на Украине.

Журналист газеты Уильям Наттрас осудил данное решение европейских стран. Он подчеркнул, что страдают, в первую очередь, обычные граждане.

«Это позорно, что в ЕС подумывают о том, чтобы обвинить во всех грехах обычных граждан. В то время как продолжают позволять российским государственным энергетическим гигантам зарабатывать миллиарды, поставляя топливо в Европу», - приводит его слова газета.

Наттрас продолжил критику, отметив, что «руководство Евросоюза готово пойти на дешевые пиар-акции против президента Путина» с целью сохранить санкции.

«Запрет на выдачу виз россиянам противоречит западным принципам свободы и толерантности», - обратил внимание автор материала.