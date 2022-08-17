МИД Венгрии вызвал эстонского посла из-за критики действий Орбана

«Мы сообщили послу точку зрения Венгрии в связи с подобными заявлениями. Прежде всего, я сказал, что заявления, необоснованно и ложным образом критикующие Венгрию и венгерское правительство, неприемлемы», — цитирует Менцера газета «Известия».