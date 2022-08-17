МИД Венгрии вызвал эстонского посла из-за критики действий Орбана

Посла Эстонии в Будапеште 17 августа вызвали в министерство иностранных дел Венгрии из-за критики эстонскими властями премьер-министра Виктора Орбана. Об этом сообщил госсекретарь венгерского МИДа по двусторонним отношениям Тамаш Менцер в ходе брифинга.
«Мы сообщили послу точку зрения Венгрии в связи с подобными заявлениями. Прежде всего, я сказал, что заявления, необоснованно и ложным образом критикующие Венгрию и венгерское правительство, неприемлемы», — цитирует Менцера газета «Известия».
Так он прокомментировал слова министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу в адрес Орбана о «подрыве европейского единства». Менцер назвал странной критику от страны, чье воздушное пространство охраняют венгерские самолеты.