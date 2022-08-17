Раскрыты темы переговоров Эрдогана с Зеленским во Львове

18 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Львов, чтобы провести переговоры с генсеком ООН Антониу Гутерришем и президентом Украины Владимиром Зеленским. Основными темами переговоров станет вопрос реализации стамбульских договоренностей по «продуктовой сделке» и снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений, а также возобновление переговоров на Украине. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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После достигнутой договорённости по вывозу украинского зерна из черноморских портов, президент Турции и генсек ООН намерены проанализировать ход выполнения «продуктовой сделки» и обсудить возможности для возобновления переговорного процесса.

Эрдоган предлагает использовать созданный в рамках «продуктовой сделки» механизм для полномасштабного урегулирования конфликта на Украине. Администрация президента Турции поясняет, что договорённости по зерну и прекращение украинской ситуации нужно рассматривать как «звенья одной цепи».

Также сообщается, что Эрдоган и Зеленский собираются обсудить отношения между Турцией и Украиной, «которые носят стратегический характер».