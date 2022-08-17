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1 час назад

Госдеп: США учли заявление Сербии о том, что ей не нужны иностранные военные базы

Газета.Ru

Руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что США приняли во внимание заявление президента Сербии Александра Вучича о том, что его республика не нуждается в иностранных военных базах. Об этом он сообщил на брифинге, передает ТАСС.

Госдеп послал сигнал Вучичу
Фото: Johanna Geron/ReutersJohanna Geron/Reuters

«Мы, без сомнений, считаем это шагом в направлении к суверенитету Сербии, ее территориальной целостности. Это суверенное решение властей Сербии, мы принимаем к сведению слова президента», — прокомментировал Прайс слова Вучича.

Ранее Вучич во время своего визита в Брюссель заявил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, что Сербии не нужны иностранные военные базы.

Вучич ответил на вопрос о размещении военных баз РФ в Сербии

Журналисты задали главе государства вопрос, думает ли он об открытии российской военной базы на сербской территории. Он также отметил, что Сербия является военно-нейтральным государством, желает лишь «сохранять мир, сама защищать свое небо и землю, свой народ и население», и будет себя так вести в дальнейшем.

До этого Столтенберг на совместной пресс-конференции в Брюсселе с Вучичем заявил о готовности Североатлантического альянса принять меры для гарантии безопасности и сохранения свободы передвижения в Косово. По его словам, в НАТО продолжают внимательно наблюдать за ситуацией.

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