Госдеп послал сигнал Вучичу

Руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что США приняли во внимание заявление президента Сербии Александра Вучича о том, что его республика не нуждается в иностранных военных базах. Об этом он сообщил на брифинге, передает ТАСС.

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«Мы, без сомнений, считаем это шагом в направлении к суверенитету Сербии, ее территориальной целостности. Это суверенное решение властей Сербии, мы принимаем к сведению слова президента», — прокомментировал Прайс слова Вучича.

Ранее Вучич во время своего визита в Брюссель заявил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, что Сербии не нужны иностранные военные базы.

Журналисты задали главе государства вопрос, думает ли он об открытии российской военной базы на сербской территории. Он также отметил, что Сербия является военно-нейтральным государством, желает лишь «сохранять мир, сама защищать свое небо и землю, свой народ и население», и будет себя так вести в дальнейшем.