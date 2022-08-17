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56 минут назад

В Китае напомнили о военных преступлениях США

News.ru

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выложил пост в Twitter, в котором напомнил о войнах и военных преступлениях, в которых участвовали США. Дипломат прикрепил фото, на котором изображены бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, Корейская и Вьетнамская войны, вторжение в Ирак и Афганистан, военная кампания в Пакистане, а также югославский конфликт. Лицзян отметил, что американцы думают о себе как о супергероях, спасающих мир, в то время как другие страны видят в этом только разрушения и человеческие страдания.

Каждому нужно иметь четкое понимание, кто он есть на самом деле. И странам в том числе, — написал дипломат КНР.

Обозреватель китайского издания «Чжунго цзюньван» Се Линьлинь ранее заявил, что США пытаются убедить мир в своей невиновности в ситуации на Украине, но не могут избежать обвинений в качестве главного «инициатора» конфликта. По его словам, Штаты заинтересованы в разжигании конфликта Украины и России как предлоге для усиления собственного контроля над Европой.

Война США с Китаем до последнего тайваньца: что не поделили Китай и Тайвань

Ранее доцент Пекинского университета Сюй Лян сравнил политику США в мире с метаниями безголовой курицы, которая не может обрести былое здоровье. По словам эксперта, действия Вашингтона направлены на дестабилизацию мира ради сохранения собственной гегемонии.

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