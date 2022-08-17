В Китае напомнили о военных преступлениях США

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выложил пост в Twitter, в котором напомнил о войнах и военных преступлениях, в которых участвовали США. Дипломат прикрепил фото, на котором изображены бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, Корейская и Вьетнамская войны, вторжение в Ирак и Афганистан, военная кампания в Пакистане, а также югославский конфликт. Лицзян отметил, что американцы думают о себе как о супергероях, спасающих мир, в то время как другие страны видят в этом только разрушения и человеческие страдания.