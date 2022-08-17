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25 минут назад

Американский конгрессмен призвал ввести мораторий на военную помощь другим странам

Илья Родин

Конгрессмен Пол Госар заявил, что Вашингтону не следует вмешиваться в конфликты, которые не затрагивают напрямую вопросы национальной безопасности США. В частности, в украинский. Его заявление опубликовано в официальном издании ведомства «Congressional Record».

В Конгрессе США выступили за мораторий на военную помощь другим странам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Госар подчеркнул, что финансовая и военная помощь Украине истощает американские запасы вооружений и техники, ослабляет Штаты, но не способствует выполнению поставленных задач по скорейшему урегулированию ситуации.

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Конгрессмен обвинил американские власти в том, что они осознанно затягивают конфликт. Он необходим им для того, чтобы отвлекать внимание налогоплательщиков от внутренних проблем государства.

По словам Госара, в США в настоящее время наблюдаются смертоносная наркоэпидемия, рекордная инфляция, огромное количество нелегальных мигрантов. Кроме того, нарушены логистические цепочки.

Вашингтону следует ввести долгосрочный мораторий на любую помощь другим государствам, в том числе Украине, сосредоточиться на решении задач, направленных на стабилизацию ситуации в США, пояснил политик.

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