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25 минут назад

США отказались подтвердить готовность выдать визу Лаврову на ГА ООН

Lenta.ruиещё 10

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс в ходе брифинга для журналистов публично не подтвердил готовность Соединенных Штатов выдать визу министру иностранных дел России Сергею Лаврову и членам его делегации для выступления на Генассамблее (ГА) ООН в Нью-Йорке. Об этом пишет ТАСС.

США отказались подтвердить готовность выдать визу Лаврову на ГА ООН
Фото: Manuel Balce Ceneta / ReutersManuel Balce Ceneta / Reuters

Он также отказался комментировать высказывания посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, который несколькими часами ранее анонсировал намерение посетить в четверг Госдепартамент США, чтобы обсудить в том числе данный блок вопросов.

«Мне нечего сказать о предстоящих завтра каких-либо встречах [в Госдепартаменте США] с российскими должностными лицами, в том числе с послом [Антоновым]. Но если нам завтра будет что сказать [по этому поводу], то мы так и поступим», — заявил Прайс.

При этом представитель Госдепа отметил, что США признают особую ответственность по выдаче американских виз лицам, которые направляются в штаб-квартиру ООН.

Россия обратилась к США с требованием выдать визу Лаврову

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что посольство обратилось в Госдепартамент и Белый дом с требованием выдать визы главе российского МИД и остальным членам делегации. Он подчеркнул, что РФ настоятельно просит «выполнить обязательства страны, на территории которой базируется штаб-квартира ООН», и в срочном порядке выдать въездные документы.

В конце февраля Соединенные Штаты ввели санкции в отношении Лаврова, которые среди прочего подразумевают запрет на въезд в страну.

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