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12 минут назад

В Эстонии захотели запретить въезд россиянам с визами других стран ЕС

Елена Прошина

Таллин намерен запретить въезд в страну гражданам России с визами других государств Евросоюза. Об этом в эфире Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации сообщил глава МИД Урмас Рейнсалу.

В Эстонии захотели запретить въезд россиянам с визами других стран ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что в Таллине уже начали разрабатывать решение по данному вопросу. Ожидается, что МИД и МВД Эстонии подготовят и представят свои предложения на этот счет на следующей неделе.

По словам Рейнсалу, запрет на въезд в страну россиян с визами, выданными в других государствах Евросоюза, не противоречит законам ЕС. Свое заявление он обосновал ситуацией с пандемией COVID-19, когда были закрыты не только внутренние, но и внешние границы.

Напомним, что с 18 августа Таллин ограничит въезд россиян с выданными страной шенгенскими визами. Под санкции не попадут только дипломаты и члены их семей, лица, занимающиеся международными перевозками, близкие родственники граждан Эстонии и обладатели постоянного вида на жительство в государстве.

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