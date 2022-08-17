В Эстонии захотели запретить въезд россиянам с визами других стран ЕС

Таллин намерен запретить въезд в страну гражданам России с визами других государств Евросоюза. Об этом в эфире Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации сообщил глава МИД Урмас Рейнсалу.

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Он отметил, что в Таллине уже начали разрабатывать решение по данному вопросу. Ожидается, что МИД и МВД Эстонии подготовят и представят свои предложения на этот счет на следующей неделе.

По словам Рейнсалу, запрет на въезд в страну россиян с визами, выданными в других государствах Евросоюза, не противоречит законам ЕС. Свое заявление он обосновал ситуацией с пандемией COVID-19, когда были закрыты не только внутренние, но и внешние границы.