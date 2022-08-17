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38 минут назад

Генсек НАТО заявил, что не будет спекулировать на тему взрывов в Крыму

ТАСС

Генсек НАТО Йенс Столтенберг не стал отвечать на вопрос о том, кто, как он считает, стоит за взрывами в Крыму.

"Я не могу углубиться в детали нашей разведки и спекулировать", - сказал он в среду на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

При этом генсек НАТО заявил, что Украина имеет право на самооборону.

В Крыму повредилась железная дорога после ЧП в Майском

По данным Минобороны РФ, склад военного назначения в районе Джанкоя пострадал из-за диверсии. Как уточнили в военном ведомстве, был нанесен ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железнодорожному полотну, ряду жилых домов. Также сообщалось о двух пострадавших. Министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский сообщал, что один из них прооперирован и находится в состоянии средней степени тяжести, у него осколочное ранение ноги. Второго отпустили домой, оказав амбулаторную помощь.

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