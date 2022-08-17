Генсек НАТО Йенс Столтенберг не стал отвечать на вопрос о том, кто, как он считает, стоит за взрывами в Крыму .

"Я не могу углубиться в детали нашей разведки и спекулировать", - сказал он в среду на пресс-конференции в Брюсселе , отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

По данным Минобороны РФ, склад военного назначения в районе Джанкоя пострадал из-за диверсии. Как уточнили в военном ведомстве, был нанесен ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железнодорожному полотну, ряду жилых домов. Также сообщалось о двух пострадавших. Министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский сообщал, что один из них прооперирован и находится в состоянии средней степени тяжести, у него осколочное ранение ноги. Второго отпустили домой, оказав амбулаторную помощь.