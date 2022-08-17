В США заключенный скончался после визита подруги

В тюрьме американского штата Теннесси скончался Джошуа Браун, осужденный на 11 лет за торговлю наркотиками. Причиной смерти стал метамфетамин, который ему передала подруга во время свидания. Об этом пишет издание WSMV.

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Отмечается, что американка Рэйчел Доллард смогла передать 15 граммов наркотического вещества во время поцелуя. Чрезмерное количество вещества привело к смерти от передозировки.

В минувшие выходные женщина была взята под стражу. Ей предъявлены обвинения в контрабанде наркотиков и убийстве.