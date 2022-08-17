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39 минут назад

В США заключенный скончался после визита подруги

Илья Родин

В тюрьме американского штата Теннесси скончался Джошуа Браун, осужденный на 11 лет за торговлю наркотиками. Причиной смерти стал метамфетамин, который ему передала подруга во время свидания. Об этом пишет издание WSMV.

В США заключенный скончался после визита подруги
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что американка Рэйчел Доллард смогла передать 15 граммов наркотического вещества во время поцелуя. Чрезмерное количество вещества привело к смерти от передозировки.

Попавшего в тюрьму попугая освободили в Свердловской области

В минувшие выходные женщина была взята под стражу. Ей предъявлены обвинения в контрабанде наркотиков и убийстве.

По данным издания, правила визитов в исправительные учреждения будут ужесточены. Посетителей будут тщательно обследовать при помощи металлоискателей и сканеров.

В мире,Происшествия,Джошуа Браун,
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