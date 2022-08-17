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18 минут назад

Столтенберг допустил вмешательство НАТО в конфликт вокруг Косова

Елена Прошина

Международные силы безопасности в Косове, действующие под эгидой альянса, готовы вмешаться в ситуацию в регионе, если последует угроза безопасности. Об этом на совместной пресс-конференции в Брюсселе с президентом Сербии Александром Вучичем заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, передает «РИА Новости».

Он пообещал принять все необходимые меры, чтобы «гарантировать безопасность, стабильность и свободу передвижения населения Косово». По словам Столтенберга, на данный момент силы НАТО продолжают «внимательно наблюдать» за ситуацией в республике и действовать в соответствии с мандатом ООН.

В ЕС пообещали возложить ответственность на виновных в эскалации между Сербией и Косово

При этом генсек альянса подчеркнул, что НАТО считает диалог единственным путем урегулирования и предотвращения эскалации и намерен остаться нейтральной стороной в конфликте.

В то же время Вучич на пресс-конференции исключил возможность сербской военной операции в Косово и переход отделяющей его административной линии.

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