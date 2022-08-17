Власти Украины уличили в лицемерии в вопросе поставок зерна

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что суда с зерном из подконтрольных Киеву черноморских портов направляются в те страны, которым вовсе не грозит голод.

"Из 21 судна с зерном на борту, вышедшего за последнее время из украинских портов, только одно направилось в Африку. Остальные отправились в страны, которым не грозит голод, - написал он в среду в своем Telegram-канале. - Как это соотносится с пропагандистскими нарративами, которые распространялись до достижения соглашения о безопасном проходе судов?".

22 июля в Стамбуле был подписан пакет документов, призванных решить проблему поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Одно из соглашений регламентирует порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву черноморских портов. Созданный Россией, Турцией, Украиной и ООН четырехсторонний центр в Стамбуле предназначен для досмотра судов с зерном с тем, чтобы не допустить контрабанды оружия и исключить провокации. Первое судно с продовольствием - сухогруз Razoni - вышло из порта Одессы 1 августа. Всего с 1 по 15 августа с Украины было экспортировано 563 317 тонн продовольствия.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности голода в Азии и Африке. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если мы не сможем экспортировать наше продовольствие, которого очень не достает на мировом рынке, мир столкнется с острым и тяжелым продовольственным кризисом и голодом во многих странах Азии и Африки», - сказал Зеленский, выступая на форуме в Сингапуре.

По его словам, нехватка продовольствия закончится политическим хаосом, который может привести к государственным переворотам. Уже сейчас взлетели цены на многие повседневные товары в ряде стран и «угроза очевидна».

Суда с украинским зерном не достигают голодающих стран Африки или других нуждающихся государств, но направляются на Запад. Об этом заявил в ходе брифинга в Москве заместитель директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Иван Нечаев, передает РИА «Новости».

По его словам, при этом номенклатура вывозимых грузов составляет в основном не пшеницу, а кукурузное зерно, подсолнечное масло. Дипломат отметил, что это заставляет усомниться в искренности провозглашенных на Западе тезисов о том, что от зерновой сделки зависит продовольственная безопасность в мире.

Россия рассчитывает, что страны Запада создадут условия для выполнения всех пунктов продовольственных договоренностей, подписанных сторонами в июле этого в Стамбуле, подчеркнул Нечаев. Дипломат напомнил, что тогда речь шла не только о вывозе зерна с трех портов Украины, но и о продвижении российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки, что в настоящее время не выполняется.

10 августа стало известно, что судно с украинским зерном прибыло в Албанию. Погрузка была завершена 28 июля, и судно стало первым на маршруте после начала специальной военной операции России на Украине.

Также 8 августа из порта Черноморск вышел сухогруз «Аризона» с кукурузой, а из порта Южный — «Сакура» с соей. Они направились к Либерии.

Агентство США по международному развитию (USAID) выделит более $68 млн на закупку и доставку украинского зерна в рамках крупнейшего соглашения после достижения в Стамбуле «продуктовой сделки». Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Выделенные агентством средства будут использованы для закупки и вывоза до 150 тыс. тонн пшеницы через Всемирную продовольственную программу ООН, отмечает WSJ.

Как отмечает издание, это будет самая крупная с начала украинского конфликта сделка по экспорту зерна с Украины.

Купленное зерно будет использовано для помощи жителям стран, в которых «наблюдается острый голод и недостаток продовольствия», заявила руководитель USAID Саманта Пауэр.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев сообщал, что в украинских портах остаются заблокированными 58 иностранных судов.

22 июля представители России, Турции, Украины и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины.

США закупят у Украины 150 тыс. т зерна для гуманитарной помощи Африке, сообщил госсекретарь страны Энтони Блинкен.

«Правительство США через Агентство по международному развитию (USAID) в партнёрстве со Всемирной продовольственной программой потратит $68 млн на закупку, транспортировку и хранение до 150 тыс. метрических тонн украинского зерна для решения острой нехватки продовольствия», — говорится в сообщении на сайте Госдепа.

Отмечается, что данная мера дополнит первоначальную отправку 23 тыс. т зерна для поддержки Африканского Рога, где происходит засуха.

Ранее временный представитель ООН в Совместном координационном центре в Стамбуле Фредерик Джей Кенни рассказал о большом интересе владельцев судов к участию в экспорте зерна с Украины.

Судно с украинским зерном отправилось из порта Южный на Украине в Эфиопию, сообщил глава Одесской областной администрации Максим Марченко.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его видеообращение, опубликованное в Telegram.

«Посетил порт Южный, где из зернового терминала вышло первое судно, зафрахтованное международной продовольственной программой ООН, которое отправилось в Эфиопию», — сказал он.

12 августа СКЦ в Стамбуле разрешил выход из украинских портов ещё двух судов с кукурузой и пшеницей, перевозящих в общей сложности 63 200 т зерна.

Ранее временный представитель ООН в СКЦ Фредерик Джей Кенни заявил, что центр рассматривает возможности сократить время инспекции судов с продовольствием из украинских портов.

Первое судно с 23 тыс. тонн зерна, зафрахтованное ООН, отбыло 16 августа с Украины. Об этом сообщил во вторник на брифинге официальный представитель генсекретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Первое судно с украинским зерном для гуманитарных нужд, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН, отбыло сегодня с Украины, - сказал Дюжаррик. - Это очередной важный шаг в рамках усилий по вывозу украинского зерна из зоны конфликта для возвращения на мировые рынки и поставок в страны, которых больше всего затронул мировой продовольственный кризис".



"Судно с 23 тыс. тонн зерна будет доставлено команде Всемирной продовольственной программы в регионе Африканского Рога", - отметил представитель ООН.

материал от 10.08.2022

Суда с зерном из разблокированных портов Украины потянулись не в голодающие страны Африки, а в другие регионы мира, преимущественно - в Европу. О таком повороте в предрекаемом продовольственном кризисе рассказала газета The New York Times.

Как уточняет издание, основные пункты назначения для судов с зерном - это отнюдь не развивающиеся страны, где продовольственная проблема стоит максимально остро. В порты Йемена, Сомали, Эфиопии и других африканских стран, крайне нуждающихся в поставках пшеницы, но испытывающих трудности с деньгами, не направляется ни одного судна.

Правда, первый украинский сухогруз "Разони" изначально предназначался для Ливана, но покупатель внезапно отказался от сделки из-за существенной задержки поставки (на пять месяцев).

Все разговоры о поставках Украиной пшеницы для голодающих оказались блефом - гуманитарные идеи быстро уступили место бизнес-интересам

Заполненные украинским зерном сухогрузы берут курс на развитые страны, где готовы платить больше и сразу. Так, на рынках Европы сейчас ощутимо вырос спрос на зерновые культуры из-за сокращения урожая, вызванного и сильной засухой, и дефицитом минеральных удобрений.

При этом, как подчеркивает Associated Press, львиная доля поставляемого Украиной зерна идет в качестве фуража - корма для животных.

Гуманитарная риторика Запада о голодающей планете, как только дошло до первых поставок, уступила место бизнес-интересам.

В ООН, где ранее били тревогу из-за назревающего продовольственного кризиса, особенно в Африке, излучают оптимизм и называют направившиеся в Европу сухогрузы спасением. Пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик развел руками, признав, что речь о "коммерческих интересах". Он считает, что сделка по вывозу украинского зерна все равно себя оправдывает: цены на продовольствие поползли вниз, и для голодающих стран третьего мира это якобы большое подспорье. Во всемирной организации поясняют, что главная задача - наполнить мировой рынок зерном и тем самым сбить цены на него.

Что до африканского континента, то его жителям остается уповать на Всемирную продовольственную программу (ВПП): подконтрольная ООН организация смогла забронировать один сухогруз для общеафриканских нужд, но, как отмечают эксперты, этого явно недостаточно с учетом масштаба продовольственной проблемы на континенте.

Комментарий

Изначально было понятно, что никакой пшеницы Украина не будет поставлять на мировой рынок по открывшемуся коридору. Это все выглядело как откровенный блеф, считает генеральный директор аналитической компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко.

Сейчас Украина отгрузила 10 судов с 305 тысячами тонн продукции, еще два суда только выходят из порта. И ни на одном из них нет пшеницы. В основном отправляется кукуруза и по одному судну подсолнечного масла, соевых бобов и подсолнечного шрота. Идут эти судна в Турцию, Англию, Италию, Китай, указывает Петриченко. "Украина торгует, как ей удобно. Там же не меценаты, чтобы везти в Африку, у которой нечем заплатить", - говорит эксперт. Ко всему прочему, по его словам, украинская кукуруза сейчас уже не кормового качества, а годится скорее для этанола. Отчасти поэтому Ливан отказался от покупки, и теперь эта кукуруза идет в Турцию.

И раньше Украина везла кукурузу "куда угодно, только не в Африку", подтверждает генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Их кукуруза всегда шла в Европу, Китай, Египет и другие страны. Сейчас Украине нужно распродать скопившиеся в портах несколько сотен тысяч тонн этой культуры.