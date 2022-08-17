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38 минут назад

Лукашенко посоветовал белорусскому чиновнику взять на службу котов

Lenta.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проинспектировал ситуацию с полевыми работами и семеноводством в Минской области и дал советы местному руководству. Соответствующий видеоролик из региональной поездки главы государства опубликовал Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.

Лукашенко посоветовал белорусскому чиновнику взять на службу котов
Фото: ТАССТАСС

На кадрах запечатлено, как гендиректор «Научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию» Федор Привалов рассказывает Лукашенко, что на склад организации раньше нередко пробирались мыши, однако им удалось избавиться от проблемы благодаря специальным материалам.

В свою очередь президент порекомендовал чиновнику взять на службу «двух хороших котов» и поделился собственным опытом в этом вопросе. «Захожу на свою фермочку. Прибились три котенка. Молока дал — прижились. Ни одной мыши! Ищи — не найдешь», — рассказал он.

Лукашенко неоднократно сообщал о своих различных животных. В его хозяйстве живут лошади и коровы, козы и овцы, птицы и коты. Кроме того, в прошлом году белорусскому президенту подарили кролика Рыжика.

Самым же известным его питомцем является белый шпиц Умка — пес нередко сопровождает хозяина в ходе публичных мероприятий. В июне собака присутствовала во время застолья по случаю празднования сбора урожая в Белоруссии — ей разрешили лежать прямо на обеденном столе.

В мире,Александр Лукашенко,
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