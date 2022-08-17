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27 минут назад

Эстония приостановила пропуск фур на границе с Россией

Lenta.ru

Власти Эстонии приостановили пропуск фур на контрольно-пропускном пункте (КПП) в Нарве, граничащей с Россией. Об этом сообщает портал ERR.

Эстония приостановила пропуск фур на границе с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Временные ограничения будут действовать 2,5-3 месяца в рамках проекта реконструкции транзитных дорог TEN-T и реконструкцией улицы Тулевику. Отмечается, что крупногабаритный транспорт будут перенаправлять из Нарвы в Лухамаа и Койдула.

«Это решение длительное время обсуждалось с Департаментом полиции, Налогово-таможенным департаментом, операторами зон ожидания, строителями и городскими специалистами. Проведенные контрольные испытания показали, что негабаритный транспорт не сможет проехать в ворота пограничного пункта на этапе реконструкции улицы Тулевику», — сказал старший специалист по охране правопорядка Нарвы ДмитДмитрий Дьяков.

Ранее в Нарве начались работы по переносу танка-памятника Т-34 в Эстонский военный музей. Власти страны пошли на такой шаг, несмотря на протесты местных жителей. Решение о демонтаже памятника также не поддержала мэр Нарвы Катри Райк.

При переносе монумента полиция задержала девять человек, которые препятствовали работам.

В мире,Дмитрий Дьяков,
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