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11 минут назад

"Важное событие": президент Израиля о восстановлении дипотношений с Турцией

Елена Прошина

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что восстановление дипломатических отношений с Турцией приведёт к укреплению экономических отношений, а также к дружбе между народами двух стран. Об этом сообщает РИА «Новости».

"Важное событие": президент Израиля о восстановлении дипотношений с Турцией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я приветствую восстановление полных дипломатических отношений с Турцией — важное событие, которое будет способствовать укреплению экономических отношений, взаимному туризму и дружбе между израильским и турецким народами. Добрососедские отношения и дух партнерства на Ближнем Востоке важен для всех нас», – заявил президент.

Его слова поддержал премьер-министр Яир Лапид. Последний также добавил, что восстановление отношений с Турцией необходимо для поддержания стабильности в регионе и является «важной экономической новостью для граждан Израиля».

Турция отреагировала на применение Израилем силы в Газе

Отношения между Турцией и Израилем резко ухудшились в 2010 году после того, как израильский спецназ захватил турецкий корабль «Мави Мармара». Спустя восемь лет турецкая сторона предложила послу Израиля уехать из страны после протеста в секторе Газа. В произошедших тогда столкновениях погибло 59 жителей Палестины и более 2,7 тысяч были ранены.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара решила вернуть посла в Израиль, чтобы попытаться восстановить дипломатические отношения.

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