"Важное событие": президент Израиля о восстановлении дипотношений с Турцией

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что восстановление дипломатических отношений с Турцией приведёт к укреплению экономических отношений, а также к дружбе между народами двух стран. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я приветствую восстановление полных дипломатических отношений с Турцией — важное событие, которое будет способствовать укреплению экономических отношений, взаимному туризму и дружбе между израильским и турецким народами. Добрососедские отношения и дух партнерства на Ближнем Востоке важен для всех нас», – заявил президент.

Его слова поддержал премьер-министр Яир Лапид. Последний также добавил, что восстановление отношений с Турцией необходимо для поддержания стабильности в регионе и является «важной экономической новостью для граждан Израиля».

Отношения между Турцией и Израилем резко ухудшились в 2010 году после того, как израильский спецназ захватил турецкий корабль «Мави Мармара». Спустя восемь лет турецкая сторона предложила послу Израиля уехать из страны после протеста в секторе Газа. В произошедших тогда столкновениях погибло 59 жителей Палестины и более 2,7 тысяч были ранены.