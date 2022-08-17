Эксперты оценили боеспособность польской армии

Доктор военных наук Константин Сивков рассказал в интервью «Ленте.ру» о состоянии польской армии. Эксперт подчеркнул, что на ее боеспособность негативно влияет большое количество устаревшего вооружения.

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Отмечается, что ранее отставной польский генерал Мечислав Бенек выразил сомнение в том, что правительству страны удастся осуществить запланированное перевооружение армии современными образцами военной техники и обеспечить безопасность государства.

Сивков подчеркнул, что теоретически «польская армия боеспособна». Но практически у Польши устаревшие комплексы ПВО, танки и самолеты. США не поставляют Варшаве современную технику, в лучшем случае отправляют машины ранних модификаций.

В количественном отношении польская армия также не столь уж велика. В ее составе «четыре боеспособных дивизий численностью около 60 тысяч человек». Кроме того, поясняет эксперт, в стране отсутствуют серьезные производственные мощности, способные снабдить ВС современной техникой.

Аналитик уточнил, что Варшава, после неудачных переговоров с США, обратилась к Южной Корее с просьбой о поставках танков К2.