В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
47 минут назад

Эксперты оценили боеспособность польской армии

Илья Родин

Доктор военных наук Константин Сивков рассказал в интервью «Ленте.ру» о состоянии польской армии. Эксперт подчеркнул, что на ее боеспособность негативно влияет большое количество устаревшего вооружения.

Эксперты оценили боеспособность польской армии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что ранее отставной польский генерал Мечислав Бенек выразил сомнение в том, что правительству страны удастся осуществить запланированное перевооружение армии современными образцами военной техники и обеспечить безопасность государства.

Названо место «главного боя» между Россией и США

Сивков подчеркнул, что теоретически «польская армия боеспособна». Но практически у Польши устаревшие комплексы ПВО, танки и самолеты. США не поставляют Варшаве современную технику, в лучшем случае отправляют машины ранних модификаций.

В количественном отношении польская армия также не столь уж велика. В ее составе «четыре боеспособных дивизий численностью около 60 тысяч человек». Кроме того, поясняет эксперт, в стране отсутствуют серьезные производственные мощности, способные снабдить ВС современной техникой.

Аналитик уточнил, что Варшава, после неудачных переговоров с США, обратилась к Южной Корее с просьбой о поставках танков К2.

Напомним, что у К2 тактико-технические характеристики находятся на современном уровне. Проблема заключается в том, что танки не отвечают стандартам НАТО.

В мире,Армия,Константин Сивков,НАТО,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители