Литва призвала ЕС аннулировать все туристические визы россиян

«Наилучшим вариантом было бы общеевропейское решение объявить эти визы недействительными. Тогда все просто перестали бы их выдавать», - сказал Ландсбергис.

Ранее Литва заявила о приостановке выдачи шенгенских виз россиянам. При этом граждане РФ могут попасть в страну по таким визам, выданным другими странами. Однако в Вильнюсе были недовольны тем, что русские туристы могли получить визу в условной Германии, а потом направиться через несколько европейских стран туда, где хотят провести отпуск.