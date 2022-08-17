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6 минут назад

Литва призвала ЕС аннулировать все туристические визы россиян

Елена Прошина

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что вопрос с отменой выдачи туристических шенгенских виз россиянам необходимо решать на уровне Евросоюза. Об этом пишет ТАСС.

Литва призвала ЕС аннулировать все туристические визы россиян
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он также призвал ЕС аннулировать все выданные гражданам России туристические визы.

«Наилучшим вариантом было бы общеевропейское решение объявить эти визы недействительными. Тогда все просто перестали бы их выдавать», - сказал Ландсбергис.

Ранее Литва заявила о приостановке выдачи шенгенских виз россиянам. При этом граждане РФ могут попасть в страну по таким визам, выданным другими странами. Однако в Вильнюсе были недовольны тем, что русские туристы могли получить визу в условной Германии, а потом направиться через несколько европейских стран туда, где хотят провести отпуск.

В мире,Габриэлюс Ландсбергис,ЕС,
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