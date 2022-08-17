Литва призвала ЕС аннулировать все туристические визы россиян

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что вопрос с отменой выдачи туристических шенгенских виз россиянам необходимо решать на уровне Евросоюза. Об этом пишет ТАСС.
Он также призвал ЕС аннулировать все выданные гражданам России туристические визы.
«Наилучшим вариантом было бы общеевропейское решение объявить эти визы недействительными. Тогда все просто перестали бы их выдавать», - сказал Ландсбергис.
Ранее Литва заявила о приостановке выдачи шенгенских виз россиянам. При этом граждане РФ могут попасть в страну по таким визам, выданным другими странами. Однако в Вильнюсе были недовольны тем, что русские туристы могли получить визу в условной Германии, а потом направиться через несколько европейских стран туда, где хотят провести отпуск.