Эйфелеву башню планируют покрасить в 20-й раз за €84 млн

Около €84 млн планируется выделить на покраску Эйфелевой башни. Об этом заявил в пятницу президент Общества эксплуатации Эйфелевой башни (SETE) Жан-Франсуа Мартан в эфире радиостанции RMC.

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"Мы планируем покрасить ее в 20-й раз, - сказал Мартан. - Нужно будет убрать старые слои краски, прежде чем нанести новый. <...> Мы инвестируем около €84 млн в процесс покраски".

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Он подчеркнул, что это будут самые масштабные работы такого рода.

Президент SETE пояснил, что для профилактики ржавчины башню нужно красить каждые 7-8 лет. При этом он заверил слушателей, "что башня в хорошем состоянии, она надежна и не собирается падать".

Потоки туристов

По словам Мартана, в настоящий момент число посетителей Эйфелевой башни достигло доковидных значений, при этом часть гостей из стран, где до сих пор действуют различные санитарные ограничения, "заместили французские туристы".

"С начала года каждый четвертый посетитель башни - француз, в то время как до пандемии был только каждый восьмой", - отметил президент SETE.

Он отметил, что в августе в выходные дни башню посещало более 28 тыс. человек в день, что "соответствует лучшим показателям". Мартан уточнил, что башня привлекает в год в среднем более 21 млн туристов, которые собираются у ее подножия.

Дефекты в конструкции

Ранее журнал "Марианн" со ссылкой на конфиденциальный отчет сообщил о наличии 884 дефектов в конструкции Эйфелевой башни, из которых 68 касались "изменений конструкции, ставящих под сомнение ее долговечность".

В ответ на публикацию директор SETE Патрик Бранко Рюиво заявил, что башня "еще никогда не обслуживалась так хорошо, как сейчас", а также заверил, что "она продолжит стоять благодаря безупречному металлу".

Новая высота

В марте высота башни достигла 330 метров. Это произошло после установки новой шестиметровой антенны. Предыдущее обновление оборудования состоялось в 2000 году, тогда башня подросла на 12 метров и достигла отметки 324 метра.

Знаменитая башня, расположенная в центре Парижа, была сооружена по проекту инженера Густава Эйфеля ко всемирной выставке 1889 года, которая была приурочена к столетию Французской революции. На тот момента высота башни составляла 312 метров.

Строительные работы начались в январе 1887 года и продолжались 2 года, 2 месяца и 5 дней. Первоначально башня должна была стать временным сооружением, однако Эйфель доказал, что его детище имеет большое значение для различных физических опытов, в частности связанных с радиосвязью.

Восемь оттенков башни

За время своего существования Эйфелева башня меняла цвет не менее восьми раз. Первая краска была выбрана лично инженером Гюставом Эйфелем в его ателье в Левалуа-Перре в 1887 году. Цвет назывался "венецианский красный", но продержался не более двух лет.

Ко Всемирной выставке 1889 года Железная леди на левом берегу Сены стала шатенкой. Затем она поочередно меняла свой цвет на различные оттенки каштанового - в честь старейшего дерева парижских бульваров. В 1968 году в канун майской студенческой революции она приобрела свой фирменный кофейный цвет для гармонии с парижским пейзажем.