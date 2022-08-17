В Грузии призвали ввести визовый режим с Россией

Грузинские некоммерческие организации (НКО) призвали правительство ввести визовый режим с Россией из-за наплыва россиян. Об этом рассказал «Коммерсант».

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По данным газеты, более 20 самых влиятельных НКО Грузии обратились к правительству с совместным заявлением, в котором отметили, что россияне используют страну «для смягчения эффекта от международных санкций».

НКО привели данные, согласно которым с конца февраля в стране открылось около 6,4 тысячи российских компаний - в семь раз больше, чем за весь 2021 год.

В НКО назвали контроль за въездом россиян в Грузию «вопросом национальной безопасности страны». Организации выразили опасение, что Москва может использовать своих граждан в Грузии как оправдание для конфликта «под предлогом защиты россиян».

Визовый режим между Россией и Грузией действовал с 2000 года, после 2008-го две страны разорвали дипломатические отношения, но в 2012 году Михаил Саакашвили, занимавший пост президента, в одностороннем порядке отменил визы для россиян.