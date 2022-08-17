В Польше раскритиковали Шольца из-за позиции по россиянам

Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца, выступающего против запрета на выдачу виз россиянам. Об этом сообщает агентство PAP.
Шольц ранее заявил, что считает ответственным за украинский кризис президента РФ Владимира Путина, а не всех россиян.
Он подчеркнул, что выступает против запрета на выдачу виз, так как это усложнит выезд из России для несогласных с властью.
Пшидач заявил, что это «попытка обелить» россиян и создать разделение на «хороших русских и плохого царя».
«Они до него не дошли или он не читал всех тех сообщений о колоссальной поддержке политики Владимира Путина среди простых россиян, может, он не видел всех этих роликов, когда люди собираются в букву Z, может, не видел всех этих собраний в Германии, в том числе в самом Берлине, где люди поддерживают политику Владимира Путина», - заявил замглавы МИД Польши.
По его мнению, российское общество, «питаемое пропагандой не последние годы, а даже десятилетия и сотни лет», живет «империалистической мечтой».