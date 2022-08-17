В Польше раскритиковали Шольца из-за позиции по россиянам

«Они до него не дошли или он не читал всех тех сообщений о колоссальной поддержке политики Владимира Путина среди простых россиян, может, он не видел всех этих роликов, когда люди собираются в букву Z, может, не видел всех этих собраний в Германии, в том числе в самом Берлине, где люди поддерживают политику Владимира Путина», - заявил замглавы МИД Польши.