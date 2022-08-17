В Панаме потерпел крушение вертолет с кандидатом в президенты страны Димитрием Флоресом. Момент крушения сняли на видео, запись публикует Telegram-канал SHOT.

Авиакатастрофа произошла в лесном заповеднике Пало-Секо, расположенном в провинции Бокас-дель-Торо, из-за густого тумана. На борту винтокрылой машины находились шесть человек, все они в результате аварии выжили, уточняет источник.