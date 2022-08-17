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9 минут назад

Появилось видео крушения вертолета с кандидатом в президенты Панамы

Денис Фьючин

В Панаме потерпел крушение вертолет с кандидатом в президенты страны Димитрием Флоресом. Момент крушения сняли на видео, запись публикует Telegram-канал SHOT.

Авиакатастрофа произошла в лесном заповеднике Пало-Секо, расположенном в провинции Бокас-дель-Торо, из-за густого тумана. На борту винтокрылой машины находились шесть человек, все они в результате аварии выжили, уточняет источник.

На опубликованных кадрах видно, как вертолет попал в зону плохой видимости, пролетая над лесным массивом, после чего случилось падение.

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