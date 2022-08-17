Обзор иноСМИ: «клоун, переделанный в камикадзе» и опасные маяки СССР

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В Финляндии рассказали об опасных советских маяках

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В Советском Союзе многие маяки работали на атомной энергии, и проблема заключалась в кражах источников радиации «с ужасными последствиями», пишет финская газета Talouselämä. Издание отмечает, что на советских маяках было установлено более тысячи радиоактивных термоэлектрических генераторов «Бета-М».

Маяки были особенно нужны на темном и холодном севере, но из-за суровых условий трудно было найти для них смотрителей. «В духе холодной войны» Советский Союз решил проблему с помощью атомной энергетики. Когда в маяке установлен термоэлектрический генератор, работающий на изотопе стронция-90, он светится круглый год без обслуживания. Профессор ядерной инженерии Юхани Хюваринен рассказал, что на побережье Эстонии, Латвии и Литвы были десятки таких маяков. В начале 90-х несколько генераторов было украдено, что представляло опасность как для самих воров, так и для их окружения.

«Следующая миссия Европы в поддержку Украины»

Bloomberg пишет, что следующая европейская миссия в поддержку Украины должна проводиться в тылу. По версии агентства, президент РФ Владимир Путин делает ставку на то, что единство Запада рухнет, когда наступит зима и европейцы окажутся под гнетом цен на продовольствие и энергию.

Чтобы доказать его неправоту, европейским лидерам потребуется подготовить свою общественность к затяжному конфликту и усилить поддержку тех, кто менее всего способен нести издержки, отмечает Bloomberg. В опросе в десяти европейских странах, проведенном в мае, 42 процента респондентов заявили, что их правительства уделяют Украине слишком много внимания (в Румынии и Польше этот показатель превышает 50 процентов). Bloomberg считает, что в первую очередь европейские лидеры должны призвать своих граждан к терпению.

«Зеленский - это клоун, переделанный в камикадзе»

Во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном его украинский коллега Владимир Зеленский призвал ужесточить санкции против России, пишет Le Figaro. Один из читателей газеты отметил, что «санкции против России (к сожалению) наказывают европейцев и весь остальной мир больше, чем Россию».

Другой комментатор написал, что Франция не заинтересована в санкциях, так как Россия - «влиятельная европейская держава». «Поймут ли наконец Макрон и его европейские друзья, что Зеленский - это клоун, переделанный в камикадзе?» - написал еще один пользователь.

ВВС Британии приостановили прием белых мужчин-новобранцев

ВВС Великобритании «взяли паузу» в наборе белых мужчин-новобранцев в пользу женщин и представителей этнических меньшинств. Как сообщает Sky News, из-за этого решения начальница рекрутингового отдела ВВС подала в отставку в знак протеста.

Она заявила, что любые ограничения на набор рекрутов могут подорвать боевую мощь ВВС. Источники Sky News среди военных заявили, что главный маршал авиации Майк Вигстон, стремясь достичь разнообразия и инклюзивности в ВВС, жертвует безопасностью Британии во время растущих угроз со стороны России и Китая.

В Китае обвинили США в отказе мира от доллара

Китайская газета Global Times пишет, что Вашингтону «стоит винить только себя в растущей тенденции к дедолларизации». После начала украинского кризиса западные правительства во главе с США наложили на Москву широкомасштабные финансовые санкции, включая заморозку ее валютных резервов.

Мысль о том, что США могут захватить активы любого, кто откажется им подчиняться, «действительно нервирует» и побуждает все больше стран диверсифицировать свои резервы, отказываясь от долларов, подчеркивает газета.

ВВС Британии приостановили прием белых мужчин-новобранцев

ВВС Великобритании «взяли паузу» в наборе белых мужчин-новобранцев в пользу женщин и представителей этнических меньшинств. Как сообщает Sky News, из-за этого решения начальница рекрутингового отдела ВВС подала в отставку в знак протеста.

Она заявила, что любые ограничения на набор рекрутов могут подорвать боевую мощь ВВС. Источники Sky News среди военных заявили, что главный маршал авиации Майк Вигстон, стремясь достичь разнообразия и инклюзивности в ВВС, жертвует безопасностью Британии во время растущих угроз со стороны России и Китая.

В Китае обвинили США в отказе мира от доллара

Китайская газета Global Times пишет, что Вашингтону «стоит винить только себя в растущей тенденции к дедолларизации». После начала украинского кризиса западные правительства во главе с США наложили на Москву широкомасштабные финансовые санкции, включая заморозку ее валютных резервов.