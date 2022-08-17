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20 минут назад

Сразившегося с акулой голыми руками рыбака сняли на видео

Денис Фьючин

В США рыбак сразился с акулой голыми руками. Инцидент произошел на острове Файер-Айленд (штат Нью-Йорк), об этом сообщает Newsweek.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как мужчина сначала тянет хищника за леску, а затем пытается вытащить рыбу из воды, схватив его за хвост. Однако ему сильно мешают прибрежные волны.

Как уточняет одна из очевидиц, рыбак хотел спасти акулу, которая попалась на крючок. В итоге ему удалось удержать опасного подводного обитателя, другой же мужчина удалил крючок с помощью болтореза. После этого рыбу отпустили в океан.

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