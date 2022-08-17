Сразившегося с акулой голыми руками рыбака сняли на видео

В США рыбак сразился с акулой голыми руками. Инцидент произошел на острове Файер-Айленд (штат Нью-Йорк), об этом сообщает Newsweek.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как мужчина сначала тянет хищника за леску, а затем пытается вытащить рыбу из воды, схватив его за хвост. Однако ему сильно мешают прибрежные волны.