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20 минут назад

Саакашвили захотел «участвовать в борьбе» на Украине

Елена Прошина

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в тюрьме, заявил, что хотел бы «непосредственно участвовать в борьбе» на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Саакашвили захотел «участвовать в борьбе» на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я в плену, заточен в Грузии, но мое сердце на Украине. Мое здоровье подорвано, но я хочу, чтобы товарищи украинцы знали, что меня поддерживают духовно и физически героизм наших солдат, единство народа, руководство президента [Владимира] Зеленского, поддержка Украины всем миром и моя собственная безграничная вера в победу», - написал Саакашвили в соцсетях.

Он также добавил, что хочет свободы для Украины и хочет «непосредственно участвовать в борьбе». Он также выразил уверенность, что украинцы «своих не бросают и будут помнить» о нем.

Напомним, Михаил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года. Он осужден на три года лишения свободы за убийство банкира Сандро Гиргвлиани, а также на шесть лет за избиение депутата Валерия Гелашвили. Также политик является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга в 2007 году, погроме телекомпании «Имеди» и растрате госсредств.

В мире,Валерий Гелашвили,Михаил Саакашвили,
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