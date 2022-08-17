Саакашвили захотел «участвовать в борьбе» на Украине

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в тюрьме, заявил, что хотел бы «непосредственно участвовать в борьбе» на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Я в плену, заточен в Грузии, но мое сердце на Украине. Мое здоровье подорвано, но я хочу, чтобы товарищи украинцы знали, что меня поддерживают духовно и физически героизм наших солдат, единство народа, руководство президента [Владимира] Зеленского, поддержка Украины всем миром и моя собственная безграничная вера в победу», - написал Саакашвили в соцсетях.

Он также добавил, что хочет свободы для Украины и хочет «непосредственно участвовать в борьбе». Он также выразил уверенность, что украинцы «своих не бросают и будут помнить» о нем.