Еврокомиссия предложила жителям Евросоюза есть насекомых

Европейская комиссия (ЕК) предложила жителям стран Европейского союза (ЕС) есть насекомых. Об этом ЕК заявила в Twitter.

«Будь то закуска или кулинарный ингредиент, знаете ли вы, что в настоящее время в ЕС разрешено использование трех насекомых в качестве "новых продуктов питания"?» — рассказали в Еврокомиссии.

В частности, европейцам разрешили употреблять в пищу домашних сверчков, желтых червей и мигрирующую саранчу.

Пользователи соцсети раскритиковали ЕК за публикацию.

«Тогда ешьте их сами, я предпочитаю есть то, чему научили меня мои родители, бабушка и дедушка», — написал один из комментаторов.

Другой пользователь заявил, что в ЕК работают преступники, которые будут привлечены к ответственности и сядут в тюрьму.