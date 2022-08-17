Британцам предложили пользоваться многоразовой туалетной бумагой

В Великобритании изобрели многоразовую туалетную бумагу. Ее можно постирать и использовать снова. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на издание The Mirror.

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По словам создателя новинки, после использования бумагу достаточно бросить в корзину для белья, а затем постирать в стиральной машине.

«Покупаешь рулон и стираешь пару раз в неделю», - пишет издание.

Предполагается, что изделие поможет жителям серьезно сэкономить, ведь обычная туалетная бумага подорожала примерно на 33%. Однако британцы новинку не оценили. По мнению многих, изделие опасно для здоровья и негигиенично.

«Если бы я увидел такое у кого-то дома, то сбежал бы и никогда не возвращался», «Мягко говоря, современный мир катится назад», - написали пользователи соцсетей.