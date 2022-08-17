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45 минут назад

Британцам предложили пользоваться многоразовой туалетной бумагой

Елена Прошина

В Великобритании изобрели многоразовую туалетную бумагу. Ее можно постирать и использовать снова. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на издание The Mirror.

Британцам предложили пользоваться многоразовой туалетной бумагой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам создателя новинки, после использования бумагу достаточно бросить в корзину для белья, а затем постирать в стиральной машине.

«Покупаешь рулон и стираешь пару раз в неделю», - пишет издание.

Предполагается, что изделие поможет жителям серьезно сэкономить, ведь обычная туалетная бумага подорожала примерно на 33%. Однако британцы новинку не оценили. По мнению многих, изделие опасно для здоровья и негигиенично.

«Если бы я увидел такое у кого-то дома, то сбежал бы и никогда не возвращался», «Мягко говоря, современный мир катится назад», - написали пользователи соцсетей.

Ранее сообщалось, что некоторые британцы для экономии стали мыть голову и стирать одежду средствами для мытья посуды. Самое дешевое средство можно купить за 50 пенсов. Также некоторые жители решили отказаться от стирального порошка, т.к. не могут себе позволить часто включать стиральную машину.

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