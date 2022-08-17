Власти Австралии лишили посольство РФ земли

Столичные органы Австралии проинформировали российскую сторону о прекращении сдачи в аренду земельного участка в Канберре, права на который приобрела РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте национального столичного управления (NCA).

Отмечается, что права были приобретены с целью строительства нового здания посольства РФ взамен существующего в окрестностях города Гриффит. Разрешение на аренду было выдано в декабре 2008 года. Проект не удалось завершить в срок (в течение трех лет).

«После регулярных консультаций и обсуждений с представителями России на протяжении многих лет, а также в отсутствие обязательств по срокам завершения работ, NCA приняло решение расторгнуть договор аренды», - сказано в заявлении.

По словам руководителя Национального столичного управления Салли Барнс, из-за незавершенности работ нарушается общая эстетика, важность и достоинство территории. Россия в течение 20 дней должна очистить участок. После этого он будет возвращен в список земель, доступных для дипломатических целей.