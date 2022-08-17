«Вы слабые»: Арестович отчитал украинцев за ненависть к русским

Советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович назвал слабостью ненависть некоторых украинцев к россиянам и заявил, что «десятки и сотни тысяч колеблющихся» людей могли бы встать на сторону Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Вы слабые. Пыжится можно сколько угодно, но вы - слабые. Вы, которые хотят сбежать от хороших русских и плохих беларусов. Слабые выбирают самые простые решения. А под давлением - и самые глупые», - написал он (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Арестович заявил, что «всех ненавидеть и отрицать - решение для устрицы».

По его мнению, из-за выбора украинцев ненавидеть их страна теряет тысячи белорусов и россиян для «внутренних и внешних фронтов» - от обычных людей до «специалистов и миллионеров».

«Это десятки и сотни тысяч колеблющихся, которые могли бы стать на нашу сторону - хотя бы внутренним несогласием - и не станут», - подчеркнул он.

Арестович предупредил украинцев, что за их «слабость и глупость» заплатят их близкие «тысячами жизней».

«Умный ищет союзников, дурак отталкивает друзей. Тридцать лет Кремль искал способы нас упростить и отупить, а вы сделали это за него сами - за полгода», - заключил он.