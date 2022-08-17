В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

«Вы слабые»: Арестович отчитал украинцев за ненависть к русским

Мария Иванова

Советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович назвал слабостью ненависть некоторых украинцев к россиянам и заявил, что «десятки и сотни тысяч колеблющихся» людей могли бы встать на сторону Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Вы слабые»: Арестович отчитал украинцев за ненависть к русским
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Вы слабые. Пыжится можно сколько угодно, но вы - слабые. Вы, которые хотят сбежать от хороших русских и плохих беларусов. Слабые выбирают самые простые решения. А под давлением - и самые глупые», - написал он (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Арестович заявил, что «всех ненавидеть и отрицать - решение для устрицы».

По его мнению, из-за выбора украинцев ненавидеть их страна теряет тысячи белорусов и россиян для «внутренних и внешних фронтов» - от обычных людей до «специалистов и миллионеров».

«Это десятки и сотни тысяч колеблющихся, которые могли бы стать на нашу сторону - хотя бы внутренним несогласием - и не станут», - подчеркнул он.

Арестович предупредил украинцев, что за их «слабость и глупость» заплатят их близкие «тысячами жизней».

«Умный ищет союзников, дурак отталкивает друзей. Тридцать лет Кремль искал способы нас упростить и отупить, а вы сделали это за него сами - за полгода», - заключил он.

Ранее Арестович назвал главной проблемой украинской армии нехватку пехоты с бронетехникой. Она назвал американские системы залпового огня HIMARS важными, но не решающими в бою: по его мнению, все зависит от «сидящей на бронетехнике пехоте».

В мире,Алексей Арестович,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители