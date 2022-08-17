В Колумбии полицейские разрешили людям забрать ящики с пивом из перевернувшегося грузовика. Колумбийцы смогли унести домой по несколько коробок с пенным напитком. На инцидент обращает внимание Telegram-канал «Лента дна», в чьем распоряжении оказалось соответствующее видео.

На опубликованных каналом кадрах видно, как радостно люди уносят упаковки с места ДТП.