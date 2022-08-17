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1 час назад

Жители Колумбии разобрали пиво из перевернувшегося грузовика. Видео

Денис Фьючин

В Колумбии полицейские разрешили людям забрать ящики с пивом из перевернувшегося грузовика. Колумбийцы смогли унести домой по несколько коробок с пенным напитком. На инцидент обращает внимание Telegram-канал «Лента дна», в чьем распоряжении оказалось соответствующее видео.

На опубликованных каналом кадрах видно, как радостно люди уносят упаковки с места ДТП.

Поставщик пива изначально намеривался выкинуть продукцию после аварии, но затем руководство компании поменяло это решение и согласилось просто раздать напиток местным жителям.

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