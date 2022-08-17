В США раскрыли страх Украины проиграть из-за ЕС

Американский военный эксперт Майкл Кофман заявил, что Украина боится проиграть из-за неспособности ЕС поставить больше боеприпасов. Об этом сообщает Spiegel.

По мнению Кофмана, Украина хочет быстро продемонстрировать успех, чтобы заручиться дальнейшей поддержкой Запада, но если контрнаступление на юге страны будет провалено, у Киева начнутся проблемы.

«Европейцы, вероятно, посадят украинцев на боеприпасную диету», - заявил эксперт.

Кофман заявил, что ЕС уже сейчас исчерпывает свои возможности по поставкам оружия Украине.

Власти в Киеве боятся, что к декабрю без заметных результатов они окажутся под давлением и будут вынуждены смириться с «патовой ситуацией».

«Это было бы поражением для Украины», - заключил эксперт.

В июне замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Киев получил от Запада только десять процентов оружия, о котором просил.