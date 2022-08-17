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23 минуты назад

В Польше уличили ФРГ в планах «вернуть» бывшие земли

Елена Прошина

Глава Нацбанка Польши Адам Глапинский заявил, что Германия намерена вернуть себе бывшие немецкие земли в пределах польских границ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Gazeta Polska.

В Польше заявил о планах ФРГ «вернуть» бывшие земли
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что Берлин «планирует подчинить себе пояс стран между Германией и Россией», тем самым вернуть свои земли.

«В Германии сложилось именно такое представление о равновесии в Европе будущего. Для Берлина важно, чтобы при таком сценарии Россия не проиграла на Украине, иначе проект рухнет», — сказал Глапинский.

По его мнению, именно такой сценарий грозит в случае прихода к власти лидера оппозиционной партии «Гражданская платформа» Дональда Туска. При этом ФРГ не помешает риск возникновения хаоса в самой стране.

«Если раньше речь шла о слиянии германских государств или поглощении ГДР, то есть бывшей советской оккупационной зоны, то с момента выполнения этой задачи — о возвращении в той или иной форме своих бывших земель, находящихся сейчас в пределах польских границ», — заявил Глапинский.

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Ранее бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил о том, что Калининград является «оккупированной территорией» с 1945 года. По его мнению, Варшава должна заявить претензии на город, т.к. эти земли «никогда не были русскими».

В мире,Вальдемар Скшипчак,
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