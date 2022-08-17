США пытаются убедить мир в своей невиновности в ситуации на Украине , но не могут избежать обвинений в качестве главного «инициатора» конфликта, заявил обозреватель китайского издания «Чжунго цзюньван» Се Линьлинь. По его словам, Штаты заинтересованы в разжигании конфликта Украины и России как предлоге для усиления собственного контроля над Европой.

Украинский кризис — это результат того, что американское правительство продолжало «подбрасывать дрова в костер», и это также конфликт, который сознательно создали и раздули США ради поддержки своей гегемонии, — написал Линьлинь.

Ранее доцент Пекинского университета Сюй Лян сравнил политику США в мире с метаниями безголовой курицы, которая не может обрести былое здоровье. По словам эксперта, действия Вашингтона направлены на дестабилизацию мира ради сохранения собственной гегемонии. Он добавил, что пик Соединённых Штатов пройден, а в настоящее время наступила фаза «упадка американской мощи», в которой у американского руководства остаётся всё меньше и меньше политических возможностей.