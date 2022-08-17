«Украинский кризис - это результат того, что американское правительство продолжало "подбрасывать дрова в костер", и это также конфликт, который сознательно создали и раздули США ради поддержки своей гегемонии. Хотя Соединенные Штаты пытаются притвориться невиновными, они не могут обмануть международное сообщество», - пишет Линьлинь.