Автор «Справочника по военным действиям 4-го поколения» Уильям Линд заявил, что Украина игнорирует урок Курской битвы, обещая контрнаступление на юге. Об этом он рассказал в своей статье для The American Conservative.

Фото: Reuters Reuters

«Украина уже три месяца подряд кричит о большом контрнаступлении на юге, игнорируя урок Курской битвы: если враг знает, где вы хотите атаковать, необходимо сделать это в другом месте», - заявил автор.

Он назвал конфликт на Украине «самой опасной бомбой замедленного действия» для США, которая, «к, сожалению, отступила на последние страницы утренних газет - выше конкурса по поеданию хот-догов на окружной ярмарке, но ниже слухов об эпизоотии в Буркина-Фасо».

Тем временем россияне берут еще одно село в Донбассе, отметил Линд.

Авторы Politico Раджан Менон и Дэниел ДеПетрис ранее рассказали, что поддержка Украины Западом будет слабеть по мере того, как будут усиливаться ее экономические последствия. Они подчеркнули, что именно на это рассчитывает президент РФ Владимир Путин.

По мнению авторов, украинский кризис превратился в «медленную и мучительную муку», а признаков того, что какая-либо из сторон хочет переговоров, нет.