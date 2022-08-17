В офисе Зеленского пригрозили разрушить Крымский мост

Правительство Украины обсуждает возможные варианты по уничтожению Крымского моста. Об этом заявил советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк в беседе с Guardian, передает РИА Новости.

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По его словам, Крымский мост, соединяющий полуостров с остальной частью России, был построен на незаконных основаниях. Подоляк считает, что эта переправа имеет большое военное значение и должна быть уничтожена.

При этом он не раскрыл детали того, каким образом Военные силы Украины планируют избавиться от Крымского моста.

Киев неоднократно заявлял о своем намерении уничтожить Крымский мост. Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович обещал, что удар будет нанесен сразу же, как только появится «техническая возможность». Представитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в свою очередь рассказал, что для уничтожения Крымского моста Киев может использовать поставляемые США ракеты. В Москве при этом заверили, что безопасность инфраструктуры Крыма защищается российскими военными.