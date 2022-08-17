Китай принимает меры по повышению рождаемости

КНР принимает меры по повышению рождаемости в стране, сообщает в среду газета "Чжунго жибао". Для этого правительством Китая опубликовано специальное руководство по ускоренному созданию системы поддержки рождаемости, которая "снижалась в течение многих лет".

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Документ, отмечает издание, охватывает все связанные с рождаемостью сферы, включая брак, собственно рождение и воспитание детей, образование, жилье, занятость и здравоохранение, чтобы "побудить людей рожать больше детей в более благоприятных для фертильности условиях". Ранее власти пересмотрели также закон о народонаселении и планировании семьи, разрешив иметь в одной семье до трех детей.

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Несмотря на национальную традицию больших семей, на протяжении десятилетий в КНР практиковалась политика "одна семья - один ребенок", которая объяснялась невозможностью поддержания высоких темпов экономического роста при одновременном неконтролируемом росте населения. Однако со временем это привело к нарастанию ряда демографических проблем, в том числе быстрому старению населения, прогрессирующему преобладанию мужского населения и другим.

В составлении документа принимали участие семнадцать ведомств, включая Государственный комитет по делам развития и реформ КНР и министерство образования. Согласно руководству, Китай планирует создать около десяти национальных педиатрических центров для улучшения доступа к высококачественным медицинским услугам, пересмотреть требования по предоставлению отпусков по беременности и родам для работников, страхования по беременности и родам и различных выплат. Также предполагается улучшить жилищную политику для семей с детьми. Семьи, имеющие более одного ребенка, будут пользоваться льготами при покупке и аренде жилья.

В 2013 году Китай разрешил парам заводить второго ребенка, если один из родителей был единственным ребенком в семье. Хотя разрешение заводить двоих детей и способствовало появлению миллионов новорожденных, общий уровень рождаемости в КНР "по-прежнему сохраняет тенденцию к снижению", признает "Чжунго жибао".