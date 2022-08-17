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11 минут назад

NYT сообщила о призыве стран Запада признать российские алмазы «конфликтными»

Елена Прошина

Страны Европейского союза, США, Украина и Канада считают правильным присвоить российским алмазам статус «конфликтных», то есть признать, что прибыль с их продажи идет на разжигание конфликта. Об этом сообщает газета The New York Times, передает ТАСС.

Запад хочет признать российские алмазы «конфликтными»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В письме представителя Государственного департамента США говорится, что доходы от добычи алмазов в России идут на поддержку «преднамеренной, неоправданной и неспровоцированной войны». Этот документ отправлен председателю Кимберлийского процесса (КП), который занимается вопросом «конфликтных алмазов».

Уточняется, что этот вопрос уже поднимался на собрании Кимберлийского процесса в июне. Россия, Китай и Белоруссия заблокировали это решение, и оно так и не было принято, так как по правилам организации одобрение инициативы должно быть единогласным. Затем среди представителей различных государств возник спор, должна ли Россия и дальше принимать участие в Кимберлийском процессе. Представители США и Великобритании отказались посещать заседания, организованные представителями РФ.

Как пишет The New York Times, США и ряд других стран ввели ограничения на закупку российских необработанных алмазов в связи с боевыми действиями на Украине. Однако происхождение камня, зафиксированное в документации, меняется, если его обработкой занимались в других странах. Например, многие алмазы, которые попадают в США, добываются на территории России, но записаны как камни индийского происхождения.

В мире,Госдеп США,ЕС,
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