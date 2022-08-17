В США пристыдили Украину за неусвоенный урок Курской битвы

Украина третий месяц трубит о контрнаступлении на юге, игнорируя урок Курской битвы. Об этом в статье для журнала American Conservative написал обозреватель Уильям Линд. По его мнению, власти в Киеве напрасно оповестили мир о своих планах, тем самым снизив шансы на успех операции.

Фото: Официальный сайт президента Украины Официальный сайт президента Украины

«Украина третий месяц подряд трубит о крупном контрнаступлении на юге, тем самым игнорируя урок Курской битвы. Если противник знает, где ты планируешь атаковать, нужно атаковать в другом месте», — указал Линд.