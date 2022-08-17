В Турции прокомментировали сообщения о начавшейся операции в Сирии

Информация о том, что Турция начала военную операцию в северном регионе Сирии, не соответствует действительности. Об этом сообщает Aydinlik со ссылкой на министра внутренних дел страны Сулеймана Сойлу, передает портал «Известия».

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Объявления о начале операции распространили турецкие мечети Каркамышского района Газиантепа. В сообщениях говорилось, что Турция начала атаку с целью уничтожить курдские военизированные формирования. Сойлу рассказал, что уже проверил правдивость этой информации в беседе с губернатором.

«Такого комендантского часа нет. Есть только небольшое предупреждение», — сказал он и добавил, что подобные ложные сообщения возмутительны.

Сирийские курды также не подтвердили новость о начале военной операции в северном регионе Сирии. Представитель «Сирийского демократического совета» в США Бассам Сакер рассказал, что никаких атак со стороны Турции не фиксировалось. Однако он уточнил, что количество атак беспилотников на границе увеличилось.