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18 минут назад

В Турции опровергли сообщения о начавшейся операции в Сирии

Елена Прошина

Информация о том, что Турция начала военную операцию в северном регионе Сирии, не соответствует действительности. Об этом сообщает Aydinlik со ссылкой на министра внутренних дел страны Сулеймана Сойлу, передает портал «Известия».

В Турции прокомментировали сообщения о начавшейся операции в Сирии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Объявления о начале операции распространили турецкие мечети Каркамышского района Газиантепа. В сообщениях говорилось, что Турция начала атаку с целью уничтожить курдские военизированные формирования. Сойлу рассказал, что уже проверил правдивость этой информации в беседе с губернатором.

«Такого комендантского часа нет. Есть только небольшое предупреждение», — сказал он и добавил, что подобные ложные сообщения возмутительны.

Сирийские курды также не подтвердили новость о начале военной операции в северном регионе Сирии. Представитель «Сирийского демократического совета» в США Бассам Сакер рассказал, что никаких атак со стороны Турции не фиксировалось. Однако он уточнил, что количество атак беспилотников на границе увеличилось.

Ранее Министерство обороны Сирии сообщило, что Военно-воздушные силы (ВВС) Турции нанесли удары по военным объектам неподалеку от Алеппо. Трое сирийских военных погибли, шестеро получили ранения.

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