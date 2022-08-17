Шольц высказался о прямом общении с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц считает важным наладить прямые контакты с президентом России Владимиром Путиным на фоне кризиса. Такое мнение он выразил в интервью шведской газете Dagens Nyheter, передает РИА Новости.
Он подчеркнул, что понимает трудность прямого диалога с главой российского государства в связи с недавними событиями. Однако прямой диалог в нынешней экономической ситуации необходим.
«Я хочу, чтобы наши сообщения дошли до президента России напрямую», — сказал Шольц.
По его словам, он хочет лично обсудить ситуацию на Украине с президентом России.
При этом Шольц отметил, что восстановление дружественных отношений между Россией и Германией в обозримом будущем невозможно.
Ранее журналист Дэниэл Джонсон в колонке для The Telegraph написал, что Олаф Шольц рискует уйти в отставку, если не «капитулирует» перед РФ. По его словам, экономика Германии переживает тяжелые времена в связи с острым дефицитом энергоресурсов, поставку которых могла бы обеспечить Россия.
Как говорится в материале, сейчас в Германии ищут виновных за решение десятилетней давности по отказу от атомной энергетики, которое вследствие привело к сильной энергетической зависимости от России. Репутация предыдущего канцлера ФРГ Ангелы Меркель «разорвана в клочья». Большая часть избирателей винит Шольца в неспособности обеспечить энергетическую безопасность Германии.