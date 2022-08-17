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55 минут назад

Nature Food: Австралия и Аргентина защищены лучше всех в случае ядерной угрозы

RT на русском

Учёные Ратгерского университета в американском штате Нью-Джерси заявили, что Австралия и Аргентина лучше всех справятся с угрозой ядерной войны вследствие их географического положения.

Названы страны, которые будут защищены лучше всех в случае ядерной угрозы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Food.

По мнению аналитиков, Австралия и Аргентина сохранят оптимальное потребление пищи, даже учитывая наибольший объём выброса сажи в атмосферу.

Также результаты исследования показали, что наименьшее воздействие испытает и Новая Зеландия.

Ранее исследователи Nature Food заявили о необходимости глобальной кооперация для недопущения ядерной войны.

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