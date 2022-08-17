Названы страны, которые будут защищены лучше всех в случае ядерной угрозы

Учёные Ратгерского университета в американском штате Нью-Джерси заявили, что Австралия и Аргентина лучше всех справятся с угрозой ядерной войны вследствие их географического положения.
Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Food.
По мнению аналитиков, Австралия и Аргентина сохранят оптимальное потребление пищи, даже учитывая наибольший объём выброса сажи в атмосферу.
Также результаты исследования показали, что наименьшее воздействие испытает и Новая Зеландия.
Ранее исследователи Nature Food заявили о необходимости глобальной кооперация для недопущения ядерной войны.