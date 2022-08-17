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58 минут назад

Трамп рассекретил разведданные в Twitter

Lenta.ru

Экс-президента США Дональда Трампа уличили в халатном отношении к секретным материалам. Об этом сообщает NBC News.

Трамп рассекретил разведданные в Twitter
Фото: ReutersReuters

Бывший высокопоставленный сотрудник американской разведки рассказал, что в 2019 году Трамп опубликовал в Twitter секретное снимок неудачного пуска ракеты в Иране, сделанное спутником-шпионом. Тем самым, указал разведчик, Трамп дал противникам США четкое представление о технических возможностях США по шпионажу.

«Он не тратил время на понимание того, что делало что-то секретным и что мы защищали», — сказал сотрудник разведки. Тогдашний советник по национальной безопасности ДжонДжон Болтон добавил, что при попытке отговорить Трампа от публикации снимка тот заявил, что, будучи президентом, он имеет право рассекретить все что угодно.

Болтон утверждает, что этот эпизод является символом мышления Трампа, считавшего допустимым приносить и хранить строго секретные документы в своей резиденции Мар-а-Лаго.

В ходе обысков 8 августа у Дональда Трампа нашли 11 комплектов секретных документов. Четыре комплекта документов имели гриф «совершенно секретно», три комплекта отмечены как «секретные» документы и еще три — «конфиденциальные».

В обыске резиденции Трампа участвовали порядка ста агентов ФБР. Политик предположил, что действия силовиков связаны с его потенциальным участием в выборах на пост президента 2024 года.

В мире,Джон Болтон,Дональд Трамп,ФБР,
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