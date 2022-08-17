Трамп рассекретил разведданные в Twitter

«Он не тратил время на понимание того, что делало что-то секретным и что мы защищали», — сказал сотрудник разведки. Тогдашний советник по национальной безопасности ДжонДжон Болтон добавил, что при попытке отговорить Трампа от публикации снимка тот заявил, что, будучи президентом, он имеет право рассекретить все что угодно.