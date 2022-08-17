Президент Молдавии признала риск ядерной катастрофы на ЗАЭС

«Мы надеемся, что ядерной катастрофы можно избежать, потому что это привело бы к трагедии, надеюсь, что подобная ошибка не будет допущена. Мы надеемся, что этого не произойдет, но риски есть», — заявила Санду в эфире телеканала Nord news.