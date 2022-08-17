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1 час назад

Президент Молдавии признала риск ядерной катастрофы на ЗАЭС

Ura.Ru

Аварии на Запорожской АЭС можно будет избежать, но риски ядерной катастрофы все равно остаются. Об этом заявила президент Молдавии Майя Санду.

Президент Молдавии признала риск ядерной катастрофы на ЗАЭС
Фото: Таисия Воронцова © URA.RUТаисия Воронцова © URA.RU

«Мы надеемся, что ядерной катастрофы можно избежать, потому что это привело бы к трагедии, надеюсь, что подобная ошибка не будет допущена. Мы надеемся, что этого не произойдет, но риски есть», — заявила Санду в эфире телеканала Nord news.

По ее словам, молдавские учреждения приняли определенные меры для безопасности граждан. В частности, минздрав получил от Румынии партию йодида калия для раздачи населению в случае роста уровня радиации.

ВСУ неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС в ходе спецоперации РФ на Украине. 15 августа ВСУ нанесли 25 ударов тяжелой артиллерии по району Запорожской АЭС и жилым кварталам Энергодара. На следующий день украинские боевики обстреляли контейнеры с ядерными отходами на территории объекта. Генсек ООН сравнил подобные атаки националистов с самоубийством. В российском МИДе предупреждали, что последствия обстрела Украиной запорожской АЭС могут привести к катастрофе, которая по последствиям будет хуже аварии в Чернобыле.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Главная цель — денацификация и демилитаризация территории, а также спасение мирных жителей Донбасса от обстрела ВСУ и нацбатов, которые продолжались с 2014 года.

В мире,Владимир Путин,МИД России,ООН,
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