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23 минуты назад

Умер режиссер фильмов "Троя" и "Враг мой"

Елена Прошина

В США на 82-м году жизни скончался известный режиссер Вольфганг Петерсен. Мировую известность ему принесли фильмы «Бесконечная история» и «Троя». Об этом пишет Berliner Morgenpost.

Умер режиссер фильмов "Троя" и "Враг мой" Вольфганг Петерсен
Фото: WIkipediaWIkipedia

Отмечается, что он скончался в пятницу, 12 августа, в своем доме в Брентвуде в Калифорнии. Причиной смерти стал рак поджелудочной железы.

В начале своей карьеры Петерсен снимал короткометражные фильмы и телешоу на немецком языке. В 1981 году ему все же удалось попасть на мировые экраны. Удачу принес триллер «Das Boot» («Подводная лодка»). Он был номинирован на шесть престижных премий «Оскар», в том числе, за лучшую режиссуру, сообщает издание Consequence Film.

Следующей культовой картиной режиссера стала «Бесконечная история», поставленная по мотивам фантастического романа Майкла Энде.

Среди его фильмов также следует назвать «На линии огня» с Клинтом Иствудом в главной роли; «Идеальный шторм» с Джорджем Клуни, а также картину «Троя» с Брэдом Питтом.

Последним англоязычным фильмом стал боевик-катастрофа «Посейдон», последней постановкой на немецком языке - криминальная комедия «Vier gegen die Bank».

В мире,Майкл Энде,Вольфганг Петерсен,Джордж Клуни,Клинт Иствуд,Брэд Питт,
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