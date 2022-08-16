Пока вы не уснули: взрывы в Крыму и новые рекомендации Роспотребнадзора

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Взрыв на складе боеприпасов в Крыму повредил железную дорогу

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В связи с детонацией на складе боеприпасов железная дорога в Джанкойском районе Крыма была повреждена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«В Джанкойском районе в результате детонации боеприпасов повреждено железнодорожное полотно между станциями Азовское и Разъезд 10 км. Задержано три поезда, в которых следовали 2 тыс. человек», - заявил собеседник агентства.

Роспотребнадзор рекомендовал части регионов вернуть маски

Роспотребнадзор порекомендовал вернуть масочный режим тем российским регионам, где за неделю фиксируется больше 50 новых случаев ковида на сто тысяч жителей. Об этом сообщает ТАСС.

Рекомендация касается ношения масок в общественных местах, в местах скопления людей, транспорте и в закрытых помещениях - на учебе или работе.

1 июля Роспотребнадзор отменил ограничения, введенные из-за коронавируса, в том числе масочный режим и запрет на работу общепита по ночам.

Путин сделал заявление о судьбе Украины

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад использовал Украину, так как ему нужны кризисы «для удержания своей гегемонии». Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление Путин сделал на Московской конференции по международной безопасности.

«Именно поэтому они [на Западе] уготовили народу Украины судьбу пушечного мяса», - сказал Путин.

Эстония закрыла границу с РФ

Эстония закрыла границу на пропускном пункте «Ивангород — Нарва». Как сообщает РИА Новости, пограничники не пропускают ни россиян, ни эстонцев.

Местные СМИ предполагают, что ограничения связаны с демонтажем танка-памятника Т-34 и иных советских мемориалов в Нарве. Когда именно пограничники возобновят работу пропускного пункта — неизвестно.

США провели отложенный из-за ситуации вокруг Тайваня учебный пуск МБР

Военные США во вторник ночью по местному времени провели учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, который был отложен в свете напряженности вокруг Тайваня. Об этом во вторник сообщило подразделение американских военно-воздушных сил.

"Военнослужащие глобального ударного командования ВВС пустили межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III без заряда, оснащенную испытательной боеголовкой, возвращающейся в атмосферу Земли, с базы космических сил Ванденберг, штат Калифорния, 16 августа в 00:49 по Тихоокеанскому времени (10:49 мск - прим. ТАСС)", - говорится в заявлении.

Шойгу оценил необходимость применения ядерного оружия на Украине

С военной точки зрения нет необходимости применения ядерного оружия на Украине. Подобные заявления являются ложью. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, пишет РИА Новости.

«В средствах массовой информации распространяются домыслы о якобы готовящемся применении в ходе специальной военной операции российского тактического ядерного оружия либо о готовности применить химическое оружие. Все эти информационные вбросы являются абсолютной ложью», - сказал он на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022».

ФСБ сообщила о подрыве украинскими диверсантами опор ЛЭП в Курской области

Украинские диверсанты подорвали опоры ЛЭП в Курской области, которые питают Курскую АЭС. Как сообщает ТАСС, об этом рассказали в Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ.

По информации ведомства, 4, 9 и 12 августа были подорваны шесть опор линий электропередач, через которые подается электричество от Курской АЭС. В результате на станции был нарушен «технологический процесс».

«АвтоВАЗ» проводит отзывную кампанию Lada Vesta

Компания «АвтоВАЗ» решила провести превентивную сервисную кампанию по прошивке комбинации приборов модели Lada Vesta. Об этом сообщает «Лада.Онлайн» со ссылкой на предписание завода и дилерский центр.

По данным портала, «АвтоВАЗ» начал уведомлять владельцев автомобилей Lada Vesta о необходимости проверки обновлений программного обеспечения комбинации приборов в конце июля 2022 года. В компании уточнили, что модернизация связана с режимом работы лампы давления масла.

Производитель шоколада Lindt решил покинуть рынок РФ

Швейцарский производитель шоколада Lindt & Sprüngli AG принял решение окончательно уйти с рынка России. Об этом сообщает агентство Reuters.

«В след за своим объявлением от 9 марта 2022 года группа Lindt & Sprüngli решила покинуть российский рынок. Мы будем поддерживать наших сотрудников в России и действовать в соответствии с местными правилами», - говорится в сообщении компании.

Шевчука признали виновным в дискредитации российской армии

Суд в Уфе признал музыканта Юрия Шевчука виновным в дискредитации Вооруженных сил России. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, музыканту назначили штраф в 50 тыс. рублей.