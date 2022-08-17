Британцы начали отказываться от покупки продуктов ради экономии

В публикации также отмечается, что половина граждан Великобритании стали реже ходить в кафе и рестораны. Опрос выявил, что каждый шестой житель страны зачастую пропускал приемы пищи в целях экономии. Этот показатель составил 28 процентов среди граждан в возрасте от 18 до 24 лет. По данным исследования, количество британцев, тратящих свыше сотни фунтов стерлингов на покупки за неделю, выросло практически в два раза за последние четыре года, с 8 до 15 процентов. В общей сложности, в опросе приняли участие 1717 совершеннолетних граждан.