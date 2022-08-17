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41 минуту назад

Британцы начали отказываться от покупки продуктов в целях экономии

Lenta.ruиещё 3

Согласно опросу исследовательской компании YouGov для Times Radio, миллионы британцев начали отказываться от различных продуктов в попытке сэкономить деньги. Об этом написало издание The Times of London.

Британцы начали отказываться от покупки продуктов ради экономии
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В публикации также отмечается, что половина граждан Великобритании стали реже ходить в кафе и рестораны. Опрос выявил, что каждый шестой житель страны зачастую пропускал приемы пищи в целях экономии. Этот показатель составил 28 процентов среди граждан в возрасте от 18 до 24 лет. По данным исследования, количество британцев, тратящих свыше сотни фунтов стерлингов на покупки за неделю, выросло практически в два раза за последние четыре года, с 8 до 15 процентов. В общей сложности, в опросе приняли участие 1717 совершеннолетних граждан.

Ранее стало известно, что жители Великобритании начали использовать средство для мытья посуды в качестве шампуня и стирального порошка на фоне роста цен. «Когда денег не хватает, приходится прибегать к отчаянным мерам ради экономии. Самая дешевая жидкость для посуды стоит 50 пенсов (около 35 рублей)», — объяснила руководитель благотворительной организации Freedom4Girls Тина Лесли.

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