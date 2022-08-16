Эстония тестирует «карантин» от россиян

Временное закрытие границы Эстонией — показательный шаг на фоне визовых антироссийских санкций, таким образом можно сказать, что Таллин уже начал тестировать карантин от граждан РФ и совсем скоро может закрыть им въезд в страну.

Такое мнение в беседе с «РИА Новости» высказал заведующий кафедрой общей политологии ВШЭ Леонид Поляков.

Он не исключил, что причиной закрытия границ действительно могли стать «технические проблемы».

«Но мне представляется, что это используется как некий предлог», — добавил Поляков.

А поскольку до этого в стране выступали за закрытие границ россиянам с шенгенскими визами, выданными Эстонией, то случившееся вероятнее всего связано именно с этим, считает политолог.

По его мнению, Таллин понимает, что запрет на въезд для граждан РФ является «дискриминационной и попахивающей расизмом мерой» и им нужно понять реакцию Евросоюза на ее.

«Если реакция мирового сообщества, и самое главное — ЕС окажется приемлемой для них, они могут объявить, что вводят окончательный запрет россиянам на въезд. То есть это такая тактическая примитивная акция, которая совершено понятна. Но поскольку есть стремление все делать, не замаравшись о расизм и нацизм, применили такой прием», — отметил Поляков.

Он подчеркнул, что фактически Эстония вводит «карантин от россиян», который нормальными людьми будет восприниматься «как дискриминация», а вот тем, кто постарается и дальше раздувать русофобию в Европе наоборот «сыграет на руку».

В связи с этим Поляков уверен, что за Эстонией в вопросе закрытия границ для граждан РФ могут последовать и другие страны ЕС, в том числе Чехия.