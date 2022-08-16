СМИ: Борис Джонсон начал перевозить вещи с Даунинг-стрит

Борис Джонсон рассматривает возможность переезда на юг Лондона в район Далуич. Об этом пишет Evening Standard.

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В понедельник, 15 августа, на Даунинг-стрит были замечены фургоны для вывоза мусора. Так Борис Джонсон, по мнению британских СМИ, начал готовиться к переезду из дома с семьей. Премьер-министр Великобритании и его жена Кэрри рассматривают возможность переезда с двумя детьми в район Далуич на юге Лондона.

«Теперь, когда у них есть Уилфред и Роми, семейный дом с большим садом просто необходим. Это именно то, что может предложить Далуич», — сказал источник газете The Sun.

По данным британского сайта по аренде и продаже недвижимости Rightmove, в этом районе средняя стоимость дома составляет чуть более £1,8 млн.

Борис Джонсон и его супруга Кэрри пока не занимаются переездом лично, потому что отдыхают в Греции. Премьер-министра заметили сначала в аэропорту Афин, после в супермаркете в городке Неа Макри в Восточной Аттике, а затем на пляже на острове Эвбея.