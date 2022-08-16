«Больше не верим»: французов разозлил разговор Макрона с Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив с ним ситуацию на Запорожской АЭС, сообщает Le Figaro. Читатели газеты назвали разговор бесполезным.
Французские власти сообщили, что разговор продлился один час и 20 минут, и пообещали позже раскрыть его детали.
«Общественное мнение больше не верит Зеленскому, настолько масштабны фейковые новости. А жители Европы сыты по горло санкциями, которые на них обрушиваются», - написал в комментариях к статье читатель failavoltaire.
«Он собирается попросить его успокоиться и перестать бомбить завод?» - поинтересовался fAcheuxantiboboislgauchecracra.
«Как жаль, что не было Макрона у Чернобыля, я верю, что с ним бы и аварии не случилось!» - добавил pivo.
«Но кого это волнует, его разговоры с Зеленским!! Лучше бы он позаботился о французских проблемах, а они есть!! Больницы, школы, университеты», - написала catherine mamet.
7 августа власти Энергодара сообщили, что украинские силы снова обстреляли Запорожскую АЭС, в зону поражения попал район хранилища отработавшего ядерного топлива. Удары продолжились 11 августа.
В Минобороны РФ заявили, что система охлаждения ядерных реакторов АЭС повреждена.
Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал создать безопасный периметр вокруг Запорожской АЭС.
11 августа прошло созванное Россией заседание Совета безопасности ООН из-за обстрелов станции. На нем все члены Совбеза поддержали призыв к отправке срочной миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на АЭС.